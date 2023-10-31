支付宝：目前有超过一半的中国家庭通过手机办事缴费，一网通办小程序覆盖全国 31 个省份

IT之家 10 月 31 日消息，2008 年，上海电力局开启网上办事服务，让上海人直接用支付宝交电费，不用线下跑腿、排队，从而拉开了全国网上办事的序幕。

15 年过去了，我们现在已经能够在网上直接缴纳水电煤气费、五险一金、社保公积金、违章缴罚、医院挂号、交通出行等。

支付宝今日发布了民生服务 15 周年报告。数据显示，目前我国有超过一半的家庭通过手机完成办事缴费，有超过一半的中国家庭通过手机完成水电煤等生活缴费。

数据显示，截至目前，中国已经有超过 300 个城市、3500 家医院可通过支付宝实现线上挂号、在线缴费、报告查询等。

据介绍，目前支付宝已经支持 8000 多种公共服务，还提供了全国 31 个省份的一网通办小程序；手机挂号服务平均给每个人累计减少 180 次排队。

IT之家还从中注意到，全国已经有 1300 个城市（含县级市）的公交都支持支付宝扫码乘车；支付宝出行业务年均服务超 80 亿人次，年均减少碳排放超 50 万吨。

据称，目前全国 31 个省份、60 个市、超 30 个全国级服务平台开通了支付宝小程序，提供了包括公安、社保、公积金、税务、民政、教育、水电燃、交通出行等在内 8000 多种线上公共服务，每 2 个中国人中就有 1 个通过支付宝办事。

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