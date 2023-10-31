华为 HiCar 智行 14.2.0.131 版本更新：适配高德地图车道级导航

IT之家 10 月 31 日消息，据IT之家网友反馈，华为 HiCar 智行现已更新至 14.2.0.131 版本，安装包大小为 30.7MB。

更新日志：

高德地图适配 HiCar 支持车道级和沉浸式导航，巡航也支持播报静音和黑夜模式；

Mate60 系列壁纸更新上架，新壁纸新心情；

部分应用支持以“平行视界”（应用内分屏）方式显示，依赖（HarmonyOS 4 和车机屏幕尺寸）；

支持手机播控中心切换 HiCar 出声设备 （依赖 HarmonyOS 4）。

值得一提的是，以上更新内容中的后三条在上个版本中已经提及，新版本预计将进行进一步优化。

华为用户可以在华为应用市场搜索“HiCar 智行”下载或更新体验，已下载用户可在 HiCar 智行 App 内检查更新下载新版本。

此前，华为 HiCar 智行已支持导航流转功能，车机与手机通过 HiCar 进行连接后，手机的导航应用可以投屏到车机，直接在车机打开使用。

无线连接方法：

从手机屏幕顶部右侧下滑出控制中心，打开蓝牙开关。

点击车机屏幕上的 HUAWEI HiCar 图标或点击方向盘上的语音按键。

按照车机屏幕和手机提示操作，如：输入连接码等，完成连接。 有线连接方法： 用户可以使用 USB 数据线连接车机和手机，首次连接时，按手机屏幕提示，完成连接。

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