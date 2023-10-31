腾龙 150-500mm F5-6.7 镜头今日发售：尼康 Z 卡口，首发 8480 元

IT之家 10 月 31 日消息，腾龙官方今日宣布，尼康 Z 卡口 150-500mm F / 5-6.7 Di III VC VXD（型号 A057）今日正式发售。

腾龙 150-500mm F5-6.7 Di III VC VXD 尼康 Z 卡口镜头京东显示为 8480 元。

腾龙最初在 2021 年发布了 E 卡口的 150-500mm F5-6.7 Di III VC VXD 长焦镜头。2022 年，腾龙又推出了这款镜头的富士 X 卡口版。

IT之家附腾龙 50-500mm F5-6.7 Di III VC VXD 镜头介绍如下

腾龙表示，这款产品长 209.6mm、最大直径 93mm，重量 1725g，手持拍摄也能具有足够的稳定度。镜片结构为 16 组 25 片，使用特殊材质低色散镜片及复合非球面镜片，有效抑制色差等各种像差的产生。高速、高精度的线性马达对焦机构 VXD（音圈高转矩驱动），配合 VC（光学防抖）机构，帮助摄影师捕捉精彩瞬间。镜头具有简易防滴构造和抗污涂层等，配备第二代宽频抗反射镀膜 BBAR-G2，对眩光和鬼影的抑制效果出色。

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