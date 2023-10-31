首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>影像器材

腾龙 150-500mm F5-6.7 镜头今日发售：尼康 Z 卡口，首发 8480 元

2023/10/31 17:17:48 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：

IT之家 10 月 31 日消息，腾龙官方今日宣布，尼康 Z 卡口 150-500mm F / 5-6.7 Di III VC VXD（型号 A057）今日正式发售。

腾龙 150-500mm F5-6.7 Di III VC VXD 尼康 Z 卡口镜头京东显示为 8480 元。

腾龙最初在 2021 年发布了 E 卡口的 150-500mm F5-6.7 Di III VC VXD 长焦镜头。2022 年，腾龙又推出了这款镜头的富士 X 卡口版。

IT之家附腾龙 50-500mm F5-6.7 Di III VC VXD 镜头介绍如下

腾龙表示，这款产品长 209.6mm、最大直径 93mm，重量 1725g，手持拍摄也能具有足够的稳定度。镜片结构为 16 组 25 片，使用特殊材质低色散镜片及复合非球面镜片，有效抑制色差等各种像差的产生。高速、高精度的线性马达对焦机构 VXD（音圈高转矩驱动），配合 VC（光学防抖）机构，帮助摄影师捕捉精彩瞬间。镜头具有简易防滴构造和抗污涂层等，配备第二代宽频抗反射镀膜 BBAR-G2，对眩光和鬼影的抑制效果出色。

京东腾龙（Tamron）A057Z 150-500mm F / 5-6.7 Di III VC VXD 防抖 打鸟体育超长焦尼康全画幅微单镜头 (尼康 Z 卡口)8480 元直达链接

  • 京东 11.11 无门槛红包 至高 11111 元点此抽红包（即领即用 + 每天抽三次）

  • 天猫 11.11 无门槛红包 至高 23888 元点此抽红包（每天抽一次）

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：尼康腾龙镜头尼康镜头

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用