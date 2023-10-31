移速推出能量星球 130W 移动电源：25000 毫安时、数显功率，到手价 278 元

IT之家 10 月 31 日消息，移速目前在电商平台，上架了一款“能量星球”130W 移动电源，到手价为 278 元。

官方介绍称，这款移动电源采用车规级 21700 电芯，拥有 25000 毫安时容量，支持 2 台笔记本同时以 65W 充电，拥有一个便于查看输出的数显屏，可供“轻松登机”。

IT之家发现，这款移动电源拥有 3 个充电接口，兼容 QC / AFC / FCP / PD 等快充协议，每个 USB Type-C 接口单独输出时，可达 100W 功率；并支持 65W 快速输入，号称一小时自充电 60%。

官方声称，这款移动电源移动电源搭载“Silan 主控芯片”，拥有 NTC 温度检测器，号称能“让充放电更放心”，在 30 分钟时间内，可为 iPhone 14 Pro 充至 65% 电量，为 iPad Air 10.5 寸充至 35% 电量，可为 MacBook Pro 13.3 寸充至 33% 电量，可为华为 P50 充至 60% 电量。

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