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外星人新款 Aurora R16 今晚开售：酷睿 i7-14700KF + RTX 4060 版本 15389 元

2023/10/31 19:52:33 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 10 月 31 日消息，搭载 14 代英特尔酷睿处理器的外星 Aurora R16 现已上架，将于今晚 20:00 开售。国行目前似乎仅提供两个配置：

  • 酷睿 i7-14700KF 处理器、RTX 4060 显卡、16G 内存、512G 固态硬盘 PLUS 到手价 15389 元

  • 酷睿 i7-14700KF 处理器、RTX 4070 显卡、32G 内存、1TB 固态硬盘 PLUS 到手价 21389 元

作为对比，搭载英特尔酷睿 i9-14900KF 处理器、Nvidia GeForce RTX 4090 显卡、32GB DDR5 内存、2TB PCIe SSD 版本在美国为 3499 美元（IT之家备注：当前约 25578 元人民币）。

酷睿 i7-14700KF 处理器拥有 20 核心（8 性能核心 + 12 能效核心）28 线程，响应速度更快，睿频频率至高可达 5.60GHz。

该机保持了此前的外形设计，拥有小巧精致的 36L 机身，相较于上一代机身尺寸缩小了 40%，承袭家族式环形灯带与蜂巢结构，还拥有 AlienFX 定制光效；而且机身侧透面板内侧有防 EMI 电磁干扰与防辐射涂层，侧面内部自带线束整理，侧透四周装载航天领域防爆科技工艺，有效分散热量。

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关键词：外星人

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