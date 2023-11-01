微软正式推出 Win11 23H2，AI 助手 Copilot 来了

IT之家 11 月 1 日消息，微软今天正式推出了 Windows 11 的“大更新”版本 Windows 11 23H2，用户可以从官方网站下载正式的镜像文件，进行全新安装或者升级安装，此次更新纳入了名为 Copilot 的 AI 聊天机器人。

和之前的版本 21H2 和 22H2 一样，Windows 11 23H2 将获得两年的支持，每月提供累积更新、修复和新功能。需要提醒的是，Windows 11 21H2 生命周期已经在本月早些时候结束。至于版本 22H2，微软将在一年后，即 2024 年 10 月 4 日停止支持。

Windows 11 的新版本每年发布一次，在下半年通过通用可用性频道（General Availability Channel）推出。今天标志着 Windows 11 23H2 企业版和教育版开始了 36 个月的服务支持，Windows 11 23H2 家庭版和专业版则获得 24 个月的支持。

虽然 Windows 11 的“大更新”听起来很令人兴奋，但是如果你已经安装了 Moment 4 更新，那么版本 23H2 几乎没有什么新东西。在全新安装 Windows 11 23H2 后，会注意到最大的变化是没有了 Cortana 和旧版邮件应用，微软已经用新的 Outlook 替换了后者。此外，聊天应用（Chat）也不再固定在任务栏上，微软 Teams 已经接管了它。

如果你是从旧版 Windows 11 或者 Windows 10 升级到 23H2，那么最新版本将为你带来很多新功能。仅举几例：Windows Copilot、重新设计的音量混合器、任务栏升级、支持 RAR 格式的新文件资源管理器、设置应用中原生的 RGB 控制、改进的照片和画图、新的 Windows 备份应用等等。

IT之家小伙伴可以从官方网站下载 Windows 11 23H2 版本，微软提供了 ISO 文件和媒体创建工具应用，用于制作可启动的 U 盘。或者可以前往 Windows 更新，打开“尽快获取最新更新”的选项，然后检查可用更新。

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