零跑汽车：公司创始人承诺 10 年内不转让或减持其持有的股份

IT之家 11 月 1 日消息，零跑汽车日前在港交所发布公告称，朱江明（本公司创始人、董事长兼首席执行官）及其配偶刘云珍、傅利泉及其配偶陈爱玲自愿承诺，自本公告日起未来 10 年内不以任何方式转让或减持其持有的本公司股份。

▲ 公告截图

据IT之家此前报道，Stellantis 集团于 10 月 26 日宣布计划投资约 15 亿欧元（IT之家备注：当前约 116.4 亿元人民币）以获取零跑汽车约 20% 的股权，这将使 Stellantis 集团成为零跑汽车的一个重要股东。

根据合作协议，Stellantis 集团和零跑汽车将以 51%:49% 的比例成立一家名为“零跑国际（Leapmotor International）”的合资公司。除大中华地区以外，该合资公司独家拥有向全球其它所有市场开展出口和销售业务，以及独家拥有在当地制造零跑汽车产品的权利。

▲ 图源零跑官网

销量方面，零跑汽车 9 月交付 15800 台，整个第三季度累计交付 44325 台，环比提升 30%。零跑 C01 轿车、C11 SUV 车型在 9 月 20 日推出了增程版车型，其中 C01 增程版纯电续航最高 316 公里，14.58 万元起售；C11 增程版纯电续航为 300 公里，14.98 万元起售。

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