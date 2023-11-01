撼讯发布 RX 7800 XT 暗黑犬冰魄白显卡：全组件改造，号称“纯正的白”

IT之家 11 月 1 日消息，撼讯公布了暗黑犬系列显卡的新品 —— RX 7800 XT 暗黑犬冰魄白，是目前已发售的暗黑犬显卡的白色版本。

根据撼讯官网的介绍，该显卡在散热、PCB、挡板、扇叶、灯效等方面都进行了改造，目标打造“纯正的白”。

撼讯 RX 7800 XT 暗黑犬冰魄白显卡的尺寸为 322mm*134mm*50mm，厚度为 2.5 槽；采用 15 相供电和 14 层 PCB 设计，搭载 IMON 数字监控；配备了三风扇散热解决方案，采用双滚珠轴承，支持智能启停技术；八根 6mm 纯铜镀镍热管、直列式铝鳍片设计，还有一块直接接触 GPU 并覆盖显存的铜底。

该显卡采用双 8Pin 外接供电接口，全覆盖金属背板，提供双 BIOS 模式（超频 / 安静），拥有迷幻紫和冰蓝灯效。

性能方面，该显卡搭载了 Navi 32 GPU 共 60 个 CU，拥有 3840 个流处理器，默认频率 2213 MHz，加速频率 2520 MHz，配有 16GB GDDR6 显存，显存位宽 256 位，显存速率 19.5 Gbps，配备了三个 DP 2.1 接口和一个 HDMI 2.1 接口。

撼讯官方暂未公布该显卡的价格信息，IT之家查询到，目前原版 RX 7800XT 16GB 暗黑犬在电商平台的价格为 3899 元，仅供参考。

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