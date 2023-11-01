三星 Galaxy Buds FE 主动降噪耳机开售：入耳式设计，到手价 599 元

IT之家 11 月 1 日消息，三星 Galaxy Buds FE 耳机日前在各大电商平台正式开售，支持主动降噪功能，到手价 599 元。

据介绍，Galaxy Buds FE 采用小巧的人体工学设计，提供山岩灰和雪境白两种颜色，耳机可以紧贴耳朵并保持在适当的位置。耳廓套和耳翼都有不同尺寸可供选择，可选择适合自己的尺寸。

这款产品的每个耳机都有 3 个麦克风，其中 2 个外部麦克风，还有 1 个在内部，用于提供主动降噪功能（IT之家注：ANC），用户只需长按触控区，即可打开或关闭主动降噪功能。此外，该耳机还支持环境音模式，用于在不取下耳机的情况下感知周围环境。

续航方面，耳机开启 ANC 功能后续航时间为 6 小时，关闭 ANC 功能约为 8.5 小时。在耳机和充电盒满电的情况下，开启 / 关闭 ANC 的续航时间分别为 21 小时和 30 小时。

其他方面，这款耳机支持蓝牙 v5.2，支持 SSC、 AAC、SBC 等音频编解码器，用户还可通过 Bixby 连接耳机。

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