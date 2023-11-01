1959 元大促再降价：美的小天鹅 V88 滚筒洗衣机 5 折购（全国 3 年联保）

小天鹅 水魔方 TG100V88WMUIADY5 滚筒洗衣机 10kg 日常售价 3699 元，京东 11.11 大促期间，直降至 3399 元。

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据介绍，小天鹅 水魔方 TG100V88WMUIADY5 滚筒洗衣机搭载 1400 转 / 分钟的 BLDC 变频电机，配合“超微净泡洗”，洗净比高达 1.08。另外，具备“I-Smart 智投放”功能，可实现洗涤剂自动投放，且投放误差维持在 ±1 毫升。

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