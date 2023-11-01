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1959 元大促再降价：美的小天鹅 V88 滚筒洗衣机 5 折购（全国 3 年联保）

2023/11/1 11:26:48 来源：IT之家 作者：灼朗 责编：灼朗
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小天鹅 水魔方 TG100V88WMUIADY5 滚筒洗衣机 10kg 日常售价 3699 元，京东 11.11 大促期间，直降至 3399 元。

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京东小天鹅 10 公斤滚筒洗衣机 TG100V88WMUIADY5 多重优惠 1959.05 元领 300 元券

以旧换新的电器无关品牌 + 无需功能完好，有这个东西的“尸体”就 OK（闲鱼上此类商品一般 50 元左右）。

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据介绍，小天鹅 水魔方 TG100V88WMUIADY5 滚筒洗衣机搭载 1400 转 / 分钟的 BLDC 变频电机，配合“超微净泡洗”，洗净比高达 1.08。另外，具备“I-Smart 智投放”功能，可实现洗涤剂自动投放，且投放误差维持在 ±1 毫升。

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关键词：滚筒洗衣机小天鹅

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