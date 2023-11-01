IT之家 11 月 1 日消息，阿维塔汽车今日宣布，阿维塔 11 汽车 10 月交付 3888 台，环比增长 26.11%，创历史新高。

▲ 阿维塔 11

此外，阿维塔 12 轿车将于 11 月 10 日全球上市，官方口号为“以先锋表达，启幕未来智能新境”。

阿维塔 12 是该品牌的第二款车型，于 10 月 11 日量产下线，号称华为、宁德时代、长安汽车投入超 20 亿元。

▲ 阿维塔 12

据IT之家此前报道，阿维塔 12 已在慕尼黑车展亮相，是阿维塔首款中大型轿车，采用了未来感的设计，搭载动感的溜背造型，以及隐藏式门把手。该车长宽高分别为 5020*1999*1460mm，轴距 3020mm，配有标志性碟翼前脸，以及特别设计的 E 形大灯造型，左右两侧为流媒体后视镜。

阿维塔 CEO 谭本宏透露，阿维塔 12 是阿维塔最接近概念车的量产车，将会在今年 Q4 在中国市场开始交付。同时，明年还有两款全新车型陆续上市。

IT之家附目前已公布 2023 年 10 月销量的车企：

零跑汽车 10 月交付 18202 台，同比增长 159%。

岚图汽车 10 月交付 6067 辆，同比增长 138%。

红旗品牌 10 月零售销量突破 37200 台，同比增长 28.5%，其中新能源产品零售销量突破万台。

阿维塔 11 汽车 10 月交付 3888 台：环比增长 26.11%，创历史新高。

smart 品牌国内累计交付 45873 台，10 月交付 3007 台。

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