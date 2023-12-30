由于识别陌生人方面能力出众，巴西一监狱用大鹅看犯人

如果让你选一种动物帮你看管犯人，你会选谁？

大多数人脑子里都会闪过狗子的身影，但在巴西，有一家监狱用更厉害的动物取代了狗子的工作，它们就是大鹅。

这是什么鬼才安排，听起来像是给犯人加餐用的，别再赶上冬天让犯人拿铁锅把大鹅给炖了。毕竟就算是在「疯狂动物城」里，兔子警官都已经属于异类了，哪能想到现实世界更疯狂，让大鹅看守犯人，这不是耗子给猫当伴娘么？

但据报道，让大鹅做狱警这种事儿貌似还挺靠谱的，毕竟本来大鹅在村里也兼职着看家护院的工作。而这些「大鹅警卫」到了监狱里确实是如鱼得水，和其他人类狱警一样，每天溜达的同时负责周围的警戒工作。一个个在草地上昂首挺胸，神采奕奕。

它们就如同动漫里游荡在高墙内部的巨人，阻挡逃犯跑到墙外的世界，逃出来一个，「嘎」掉一个。

其实据说在巴西十多年前就有监狱在用大鹅做警卫了，看门的狗子则早早下岗，到了最近这种做法再次走红。

当地监狱这么选择的原因也很简单，不是看门的狗子养不起，而是大鹅更有性价比。它们不仅在识别陌生人方面能力出众，而且养大鹅比养狗便宜很多。

最近这家走红的监狱位于巴西的圣卡塔琳娜州，其实监狱里的科技设备一样不少，各种监控到位，罪犯本身也很难逃脱。

但所谓鱼越大鱼越小，监控系统越复杂也越有风险，为了防止复杂的东西出现故障，导致犯人趁机溜走，监狱的管理人员就准备搞一些物美价廉，成本低见效快的防盗措施。

所以在安排了机器监控、人工监控之外，就只能请小动物出马，安装了一套「大鹅监控系统」。

第一次感觉「监控系统」这个词儿，听起来还挺「香」的。

据介绍，大鹅的警戒性好，领地意识强，对陌生人的警觉性甚至超过了听话的狗子，而且好勇斗狠。而监狱的环境本来就应该是比较安静的，尤其是夜晚，所以如果有什么意外情况，大鹅会第一时间「嘎嘎嘎」一通叫作为示警。

另外说起来，大鹅的战斗力也算是极强那一档的，平时欺人撵狗武力值爆表，堪称家禽界的话事人，村头小动物社团中的扛把子，甚至网上以前还流传着「一鹅」的战斗力等于两宅男的说法。

这种村霸级别的生物，那真是能拳打幼儿园，脚踢敬老院，经常单挑人类，把人撵得满地乱跑：

面对两个人，它也能把对方打得屁滚尿流：

三个人面对它一样要跑：

甚至遇到警察也不怂，只要对上眼神，先给你一个飞扑，把人弄进花坛里再说：

然后追着一顿持续输出：

军队里的小伙儿看到门口有大鹅，一个个都跟开了「疾跑」似的飞奔进屋。有的人还要跟它比划比划，结果最后也是落荒而逃，一只鹅跟军队里的教官似的。

感觉大鹅在下锅前，基本有着一种天下无敌的心态。

所以有了这样的护卫，确实能帮到监狱一点。

而从监狱的围墙构造来看，大鹅的警戒位置在外墙和内墙之间的草坪，里面还有一个小池塘。基本和犯人是隔开的，平时应该不会相互影响。

而这个区域就像是一道护城河，隔绝了监狱与外面的世界。大鹅就好像是那些护城河里的鳄鱼、鲨鱼，让犯人不敢越雷池一步。

其实说起来，这种大鹅帮助警方的情况国内也有，我国边防工作人员就牵着大鹅巡逻，巡查非法入境人员。另外在 10 年前，新疆也有警方让大鹅做安防帮手，大鹅成群结队在警局附近帮忙巡逻。

最后再说一个关于巴西人越狱的离谱事件，你就会发现监狱再小心也不为过。

大鹅虽然厉害，但也只能防御一下传统越狱，翻个墙挖个洞什么的。巴西的越狱「天才」自然是能想到更离谱的计划，例如狸猫换太子。

准确来说，是巴西一位黑帮老大试图男扮女装假冒自己 19 岁的女儿越狱。这个装扮在视力不好的情况下，还真有点那个意思。

估计这招也确实算是能触及到大鹅的知识盲区了，其实别说大鹅了，我长这么大也是第一次听说。

这个老哥被判了 73 年，他安排女儿和帮手来看他，然后就借机伪装自己，试图从监狱里逃离。伪装的方式就是戴了一个头套面具，一个假发，一身女性衣服，甚至内衣都穿上了。

穿戴齐全后他一路蒙混过关，一度看到逃出去的希望。

直到他张嘴说话，那股别扭的夹子音直接引起了狱警的注意。他这种装扮自然是极为粗糙的，狱警仔细一看对方就跟画皮女鬼差不多。据说这还不是他第一次尝试逃离监狱，上一次是试图从下水道逃走，但也被抓回来了。

总之，人类的脑子有时候转得虽然不够快，但肯定足够野。防备越狱这种事，自然还是越小心越好的。

本文来自微信公众号：狂丸研究所 （ID：kuangwanplay），作者：狂丸

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