广汽埃安 1 月全国充换电中心预告：华南 12 座、华东 8 座、华北 11 座、中西 12 座

IT之家 12 月 30 日消息，广汽埃安发布 1 月全国充换电站预告，其中华南地区（6 座城市）上线 12 座超级充换电中心、152 个超级充电桩；华东地区（4 个城市）上线 8 座超级充换电中心、69 个超级快充桩；华北地区（6 座城市）上线 11 座超级充换电中心、140 个超级快充桩；中西地区（5 座城市）上线 12 座超级充换电中心、116 个超级快充桩。

到 2025 年，广汽埃安将达成充电站 2000 座 + 换电站 500 座 + 储能站 3GWh。

IT之家附具体地点：

华南：

广州增城沙浦超充站：40 个车位

广州石溪超充站：20 个车位

广州保利发展广场超充站：4 个车位

广州保奥广场超充站：12 个车位

广州白云悦融居超充站：6 个车位

广州万豪酒店超充站：4 个车位

深圳平湖华南城超充站：24 个车位

东莞华南 MALL 超充站：12 个车位

东莞天悦酒店超充站：12 个车位

珠海网球中心超充站：6 个车位

惠州惠城金山城超充站：6 个车位

江门蓬江万达广场超充站：6 个车位

华东：

上海虹桥人才公寓超充站：11 个车位

上海嘉定嘉璞轩超充站：8 个车位

上海奉贤龙湖天街二期超充站：4 个车位

南京大观天地超充站：8 个车位

苏州复悦城超充站：6 个车位

苏州吴江天虹超充站：12 个车位

无锡锡山红星美凯龙超充站：12 个车位

无锡东站超充站：8 个车位

华北：

北京大兴荟聚充换电站：换电 + 8 个车位

北京世纪科贸大厦超充站：10 个车位

西安海伦春天超充站：32 个车位

西安丈八东路超充站：24 个车位

西安穆将王街超充站：24 个车位

石家庄西美金五洲酒店超充站：8 个车位

石家庄居然之家超充站：4 个车位

太原伟业花园超充站：4 个车位

青岛崂山丽达购物中心超充站：8 个车位

青岛金锚停车场超充站：4 个车位

威海金蚂蚁汽车广场超充站：14 个车位

中西：

武汉关南四路超充站：26 个车位

武汉园博园超充站：6 个车位

武汉洪山融科智创超充站：6 个车位

武汉经开万达广场超充站：6 个车位

武汉汉阳山姆会员店超充站：6 个车位

武汉白沙天街超充站：6 个车位

长沙左五路超充站：22 个车位

长沙佳兆业广场超充站：6 个车位

长沙砂之船奥莱超充站：6 个车位

岳阳通海北路超充站：10 个车位

鄂州吾悦广场超充站：6 个车位

焦作建业森林半岛超充站：10 个车位

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。