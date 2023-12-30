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广汽埃安 1 月全国充换电中心预告：华南 12 座、华东 8 座、华北 11 座、中西 12 座

2023/12/30 22:07:58 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 12 月 30 日消息，广汽埃安发布 1 月全国充换电站预告，其中华南地区（6 座城市）上线 12 座超级充换电中心、152 个超级充电桩；华东地区（4 个城市）上线 8 座超级充换电中心、69 个超级快充桩；华北地区（6 座城市）上线 11 座超级充换电中心、140 个超级快充桩；中西地区（5 座城市）上线 12 座超级充换电中心、116 个超级快充桩。

到 2025 年，广汽埃安将达成充电站 2000 座 + 换电站 500 座 + 储能站 3GWh。

IT之家附具体地点：

华南：

  • 广州增城沙浦超充站：40 个车位

  • 广州石溪超充站：20 个车位

  • 广州保利发展广场超充站：4 个车位

  • 广州保奥广场超充站：12 个车位

  • 广州白云悦融居超充站：6 个车位

  • 广州万豪酒店超充站：4 个车位

  • 深圳平湖华南城超充站：24 个车位

  • 东莞华南 MALL 超充站：12 个车位

  • 东莞天悦酒店超充站：12 个车位

  • 珠海网球中心超充站：6 个车位

  • 惠州惠城金山城超充站：6 个车位

  • 江门蓬江万达广场超充站：6 个车位

华东：

  • 上海虹桥人才公寓超充站：11 个车位

  • 上海嘉定嘉璞轩超充站：8 个车位

  • 上海奉贤龙湖天街二期超充站：4 个车位

  • 南京大观天地超充站：8 个车位

  • 苏州复悦城超充站：6 个车位

  • 苏州吴江天虹超充站：12 个车位

  • 无锡锡山红星美凯龙超充站：12 个车位

  • 无锡东站超充站：8 个车位

华北：

  • 北京大兴荟聚充换电站：换电 + 8 个车位

  • 北京世纪科贸大厦超充站：10 个车位

  • 西安海伦春天超充站：32 个车位

  • 西安丈八东路超充站：24 个车位

  • 西安穆将王街超充站：24 个车位

  • 石家庄西美金五洲酒店超充站：8 个车位

  • 石家庄居然之家超充站：4 个车位

  • 太原伟业花园超充站：4 个车位

  • 青岛崂山丽达购物中心超充站：8 个车位

  • 青岛金锚停车场超充站：4 个车位

  • 威海金蚂蚁汽车广场超充站：14 个车位

中西：

  • 武汉关南四路超充站：26 个车位

  • 武汉园博园超充站：6 个车位

  • 武汉洪山融科智创超充站：6 个车位

  • 武汉经开万达广场超充站：6 个车位

  • 武汉汉阳山姆会员店超充站：6 个车位

  • 武汉白沙天街超充站：6 个车位

  • 长沙左五路超充站：22 个车位

  • 长沙佳兆业广场超充站：6 个车位

  • 长沙砂之船奥莱超充站：6 个车位

  • 岳阳通海北路超充站：10 个车位

  • 鄂州吾悦广场超充站：6 个车位

  • 焦作建业森林半岛超充站：10 个车位

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关键词：广汽埃安换电中心

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