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零跑 C 系列超级 OTA 明日陆续推送：新增哨兵模式、透明底盘等功能，涉及车辆 16 万

2023/12/30 22:41:31 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
评论：
感谢IT之家网友 雨雪载途 的线索投递！

IT之家 12 月 30 日消息，零跑汽车宣布 C 系列超级 OTA 将于 12 月 31 日 14 点开始陆续推送，计划四天推送完成，升级车型为 C11 纯电 / C11 增程 / C01 纯电 / C01 增程，涉及车辆 16 万

IT之家附 OTA 内容：

哨兵模式

车辆停放后，开启哨兵模式便可自动监控车辆周边环境。如遇碰撞或盗窃，车辆将发出警报，手机 App 提醒和视频录制同步进行。

设置路径：主屏幕-设置-情景-打开哨兵模式（每次上电后需重新开启哨兵模式）

透明底盘

通过显示屏看到路面上的安全隐患，绕开井盖、尖锐物，轻松通过坑洼路面。

360 影像启动及优化

优化内容：

  • 车辆起步主动触发，车辆启动挂 D 挡后，自动弹出 360 影像，有效提示用户车辆周边状态，提高起步阶段的用车安全

  • 倒车影像全屏取消

  • 增加倒车延时退出的开关

  • 倒车轨迹辅助线优化

雨天后视镜加热自动打开

雨刮连续工作三分钟以上，后视镜即可识别外部雨天环境，随即自行开启加热，工作 20 分钟后关闭。

其他守护升级

雷达报警策略优化

全系标配 LCC 及优化

设置路径：主屏-设置-智驾-车道居中辅助（LCC）

优化内容：

  • 用户在开启 LCC 车道居中功能的驾驶中，如出现脱手警告后退出，可在同一个上电周期内多次打开此功能

  • 用户主动打转向，LCC 横向控制暂时退出，待完成变道，LCC 自动进入

  • 通过十字路口，无车道线时，LCC 可保持正常通行，暂不退出

新增 LKA 车道保持辅助

设置路径：主屏-设置-智驾-车道保持辅助（LKA）

LKA 功能：在车辆未开启转向灯行驶在明晰车道线的路况下，当车身向某一方向偏离车道，系统提供辅助力矩纠正车辆行驶方向，防止偏离本车道。LKA 功能需要车速在 60km/h以上时才可启动。

其他智驾升级

  • 优化窄道辅助

  • 盲区影像优化

  • 泊车车位识别优化

预约充电功能优化

设置路径：零跑 App-爱车-充电中心

优化内容：

  • 充电时间由单次优化为可以自动重复

  • 增加充电结束时间

  • 充电时间选择由 12 小时改为最大 24 小时

  • 新增远程充电枪解锁（在家充、慢充情况下方可解锁）

动态续航里程显示

新增动态续航里程显示，基于就近时段驾驶操作习惯模拟续航里程，提升里程预判精准度。

经济模式

优化输出功率策略，提升续航里程。通过对电机输出功率、动能回收力度的调整，能够带来更低的能耗表现，提升续航水平。

App 新增遥控功能

  • 在 App 绑定车辆的前提下（含被授权账号车辆绑定），爱车界面增加“车辆遥控器”，多媒体、车内灯光、音量、天窗、遮阳帘及座椅加热等控制功能按键（依据车型配置，进行显示）

  • 一键备车增加座椅通风

  • “无感钥匙”开关逻辑调整为仅关闭无感功能并增加有感解锁开关

其他用车功能升级

  • 小憩模式优化

  • 守护模式优化

  • 露营模式优化

  • 外后视镜照地灯

上车导航同步

上车时，手机端目的地可同步至车机，只需点击确认，即可继续导航（需车端 & 手机端高德登录同一账号）。

仪表界面显示优化

仪表界面信息更明晰，图标模块布局更简洁，纯电、燃油、增程三种里程显示更全面（可选 CLTC、WLTC 两种工况）。

优化内容：

  • 仪表行车能耗软件优化

  • 仪表界面布局调整

  • 同时显示用电里程、用油里程以及总里程

中控屏车控功能优化

  • 雨刮策略优化：在 ready 状态下（保证用户在车内时），雨刮再进行启动

  • 锁车自动关闭遮阳帘功能策略优化：遮阳帘关闭状态跟随天窗开启状态

  • 座椅记忆逻辑优化：座椅调节后，用户主动点击“保存”后才保存为记忆位置，并提示座椅位置已保存，默认不保存

  • 增加“日间位置灯”开关

  • 底栏应用布局调整，应用图标打开增加动效

其他座舱功能升级

  • 导航优化

  • 新增“零跑臻享”音效

  • 新增全域音乐

  • 按键音优化

  • 开门音量自动降低

  • 新增功能地图

  • 新增自定义副驾屏保

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关键词：零跑汽车零跑C系列OTA

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