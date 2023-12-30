问界 M9 车型单日大定破 2000 台，售 46.98 万元起

IT之家 12 月 30 日消息，AITO 宣布问界 M9 单日（12 月 30 日）大定破 2000 台。据了解，官方在 12 月 28 日宣布问界 M9 累计大定突破 2 万台，加上今日的 2000 台，到 1 月大定量或许能达到 2.5 万台。

IT之家附配置：

问界 M9 长宽高分别为 5230/1999/1800 毫米，轴距为 3110 毫米；风阻系数 0.264，提供 5 款颜色，其中两款纯色，三款双拼配色。

动力方面，问界 M9 纯电版 0-100km/h加速时间仅需 4.3s，增程版为 4.9s，搭载 4 活塞固定卡钳，100-0km/h制动距离仅为 34.9m，最大扭矩分别为 673N・m 和 675N・m。问界 M9 系列搭载猫头鹰增强转向技术，转弯半径仅为 5.8 米。

此外，问界 M9 增程版提供 52 度电和 42 度电版本，CLTC 综合续航分别达到了 1402km 和 1362km，纯电续航分别为 275km 和 225km。

问界 M9 纯电版搭载华为“巨鲸”800V 高压电池平台，充电 5 分钟续航 150km，采用 800V 高压碳化硅高效率电机，CLTC 综合续航达 630km。

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