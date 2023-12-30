领克冬季关爱服务活动 1 月开启，10 项车辆重点免费检测

IT之家 12 月 30 日消息，领克冬季关爱服务活动将于 2024 年 1 月 1 日开启，截至 1 月 31 日，面向所有领克车主。

IT之家从领克获悉，车主进店专享发动机舱、制动液、冷却液、蓄电池空调滤芯、除霜除雾功能、轮胎、制动片、底盘等 10 项车辆免费检测。进店保养、维修后，免费添加玻璃洗涤液。

活动期间，到店即享制动液、燃油滤芯、刹车片 8 折优惠，折扣包含工时费。在领克 App-服务商城或进店购买活动车品、养护服务，可享专属优惠。

在领克 App-商城-领券中心，1 月 1 日-1 月 4 日、1 月 11 日-1 月 14 日、1 月 21 日-1 月 24 日每日 10:00 限量放送优惠卡券。

前雨刮片优惠券 50 元

空调滤芯优惠券 30 元 ×2

机油滤芯优惠券 30 元

领克车主专享 4 张 200 元轮胎优惠券、4 张 150 元备件券包。

领取渠道：领克 App-商城-领券中心

卡券领取时间：2024 年 1 月 10 日-12 月 30 日

卡券使用时间：2024 年 1 月 11 日-12 月 31 日

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