iQOO Neo9 Pro 手机维修备件价格公布：屏幕 690 元，电池 229 元

IT之家 12 月 30 日消息，vivo 官网日前公布了 iQOO Neo9 Pro 维修备件价格，人工费均为 50 元，不拆机维修情况下 vivo 会员免人工费；拆机维修情况下，每月 18 日-20 日，亲自到服务中心送修免人工费，单独更换电池免人工费。

IT之家汇总如下：

显示屏：690 元（旧屏幕不回收则为 990 元）

主板：2230 元（12G+256G）、2300 元（12G+512G）、2430 元（16G+512G）、2630 元（16G+1TB）

电池：229 元

电池盖：135 元

前置摄像头：80 元

后置（主）摄像头：290 元

后置广角副摄像头：125 元

iQOO Neo9 Pro 于 12 月 27 日发布，售价 2999 元起。

12GB + 256GB 售价 2999 元

12GB + 512GB 售价 3299 元

16GB + 512GB 售价 3599 元

16GB + 1TB 售价 3999 元

该机拥有三种配色，其中“红白魂”配色采用双色双纹素皮拼接工艺，“航海蓝”配色采用瓷釉质感玻璃工艺，“格斗黑”配色采用萤石 AG 玻璃工艺。

该机搭载天玑 9300 处理器 + Q1 自研电竞芯片，配备 1.5K 144Hz 8T 显示屏，支持全高频调光模式、1~144Hz 智能动态高刷。

影像方面，iQOO Neo9 Pro 搭载 vivo X100 同款 IMX920 主摄、同款 5000 万像素超广角、同款影像算法，搭载 vivo 最新旗舰算法，支持悬浮运动抓拍等功能。

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