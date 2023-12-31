比亚迪方程豹全国 154 家直营门店达成，覆盖 29 省 81 市

IT之家 12 月 31 日消息，比亚迪方程豹宣布全国 154 家直营门店达成，覆盖 29 省 81 市，自首批 70 家门店官宣以来，以平均每日超 1 家的速度扩张。

IT之家此前报道，比亚迪方程豹首款车型豹 5 于 11 月 23 日开启全国首批车主交付，售价 28.98 万元~35.28 万元。官方日前更新了豹 5 购车权益，自 2024 年 1 月 1 日起开始实施。

赠送 8,000 元选装基金

贴息贷：首付 15% 起，至高 60 期，年化利率低至 1.99%

贴息融：首付 5% 起，至高 72 期，年化利率低至 1.99%

弹性贷：首付 50%，尾款 50%，12 期超低月供

本品 8,000 元置换补贴，他品 5,000 元置换补贴

本品增购赠送 5 次免费基础保养（含首保）

5 年免费车机流量（5GB / 月）

5 年免费紧急救援服务（E-Call）、5 年免费智慧客服服务（I-Call）

终身免费系统 OTA 升级

终身免费在线导航

终身免费在线智能语音

免费赠送一年音乐会员

整车包修期 6 年或 15 万公里（限非营运）

非营运车辆“三电”系统终身保修（首任车主、每年 6 万公里）

质保期内免费道路救援，非铺装路面提供收费救援

终身免费充电桩及安装服务（首任车主）

6 年不限次数免费取送车

6 年不限次数免费泊车服务

6 年免费出行替代服务

V2L 放电装置 * 1

麦克风 * 1

上述权益提到的“增购本品”包括比亚迪、方程豹、腾势、仰望品牌旗下车型。

豹 5 长宽高 4890（含备胎） *1970*1920mm，轴距 2800mm，内部采用三屏布局，中央是一块 15.6 英寸 2.5K 高清中控多媒体屏，主驾采用 12.3 英寸仪表屏，副驾位置搭载 12.3 英寸多媒体娱乐屏。

动力方面，豹 5 搭载比亚迪全新混动平台 DMO 及云辇-p 智能车身控制系统，采用 1.5T + 双电机动力，综合最大输出可达 505 kW，峰值扭矩 760N・m，零百加速时间 4.8s，CLTC 纯电续航 125 公里，综合续航最大可达 1200 公里。此外，该车支持 100kW 直流充电、6kW 对外放电。

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