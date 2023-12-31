工信部通报 2022 年度新能源汽车监督检查结果，7 家车企存在生产一致性问题

IT之家 12 月 31 日消息，工信部开展了 2022 年度新能源汽车产品生产一致性监督检查，发现共有 7 家企业的 7 个车型存在生产一致性问题，涉及威马汽车、东风汽车等。

新能源乘用车共涉及 2 家企业的 2 个车型产品，涉及零部件参数与《公告》备案参数不一致、整备质量超出允许误差范围等问题。

新能源客车共涉及 4 家企业的 4 个车型产品，涉及零部件参数与《公告》备案参数不一致，内饰材料燃烧特性、涉水后整车绝缘电阻值不符合国家标准等问题。

新能源货车共涉及 1 家企业的 1 个车型产品，涉及零部件参数与《公告》备案参数不一致的问题。

对上述检查中发现存在生产一致性问题的车型，工信部将按照《中华人民共和国标准化法》《道路机动车辆生产企业及产品准入管理办法》《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》等有关规定，依法依规处理。企业所在地省级工业和信息化主管部门要督促企业查明产品问题原因，制定整改措施并按照有关要求整改到位。

IT之家注意到，威马汽车被通报的 SZS7000A01BEV 车型为威马 E.5，于 2021 年 9 月上市，主要面向出行市场。

2022 年 4 月 15 日，新款威马 E.5 上市，现售价 17.51 万-19.51 万元，面向个人消费市场，NEDC 续航里程最高 505km。

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