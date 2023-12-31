小米电视 A50 / A55 / A65 / A70 / A75 今日首销：4K 全面屏，到手价 1549 元起

IT之家 12 月 31 日消息，小米电视 A50、A55、A65、A70、A75 型号将于今日（12 月 31 日）20 点开启首销，到手价 1549 元起。

小米电视 A50 1549 元

小米电视 A55 1649 元

小米电视 A65 2299 元

小米电视 A70 2599 元

小米电视 A75 2999 元

据介绍，小米电视 A 系列新品采用 Unibody 金属一体成型机身设计，具有 97.2% 的高屏占比，屏幕分辨率为 3840*2160 像素，色准 ΔE≈2，支持 10.7 亿色显示、60Hz 刷新率、可视角度 178°。该产品可根据画面明亮程度自动切换调光方式，有效降低频闪。

该系列配备四核处理器（IT之家注：Cortex A35）以及 2GB+32GB 存储空间，搭载 5GHz / 2.4GHz 双频段 Wi-Fi，支持蓝牙 5.0，提供 2 个 USB 接口、2 个 HDMI 接口（含一个 ARC）、1 个 AV 接口、1 个 ATV / DTMB 接口、1 个以太网接口、1 个 S / PDIF 接口。

此外，该系列产品还搭载 MIUI TV 系统，支持小爱同学语音控制；覆盖主流投屏协议，通过手机 / 笔记本 / 第三方软件，能实现多屏联动。

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