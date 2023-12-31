ChatGPT 产品增长强劲，消息称 OpenAI 年化收入超 16 亿美元

IT之家 12 月 31 日消息，The Information 援引两位知情人士的话称，由于 ChatGPT 产品的强劲增长，OpenAI 最近的年化收入超过了 16 亿美元（IT之家备注：当前约 113.76 亿元人民币），高于 10 月中旬预期的 13 亿美元（当前约 92.43 亿元人民币），在两个月内实现了 20% 的增长。

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自今年 2 月推出付费版 ChatGPT 以来，OpenAI 营收速度取得了显著增长，主要来自用户对其会话聊天机器人的订阅。最新数据表明，OpenAI 每月至少能产生 1.3 亿美元的收入。

时间线再拉长一点来看，OpenAI 去年全年收入为 2800 万美元（当前约 1.99 亿元人民币）。如果 OpenAI 今年的营收为 16 亿美元，那就是同比增长超 5714.29%，约等于翻了超 57 倍。

值得一提的是，彭博社前几天还报道称，OpenAI 正在就新一轮融资进行早期讨论，其估值将“达到或超过”1000 亿美元（当前约 7110 亿元人民币）。

市场调研机构 CB Insights 的数据表示，若本轮融资按计划进行，这个 AI 界的“宠儿”就将成为美国价值第二高的初创企业，排在它前面的只有马斯克的 SpaceX（太空探索技术公司）。

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