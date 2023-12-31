全国首次跨江运营，武汉 3 座长江大桥均可通行自动驾驶汽车

IT之家 12 月 31 日消息，综合《湖北日报》、湖北网络广播电视台等当地传媒报道，12 月 29 日，武汉市又一批智能网联汽车开放测试道路通过武汉市智能网联汽车道路测试和示范应用联合工作组审批，正式对外开放。

此次开放的测试道路首次将蔡甸区和黄陂区的核心区域、武昌区和洪山区的部分区域纳入测试范围，并对东湖高新区、汉阳区、硚口区、黄陂区、东西湖区、青山区、江夏区等 7 个区测试道路再次进行扩容，还开放了天兴洲长江大桥、杨泗港长江大桥、白沙洲长江大桥 3 座长江大桥，开放里程共计 1533.252 公里。

据武汉市智能网联汽车道路测试和示范运营第三方专业管理机构武汉车网智联相关负责人介绍，此举是武汉智能网联创新的又一个全国第一，也标志着武汉将成为全国首个实现智能网联汽车横跨长江贯通运营的城市。

报道称，目前武汉智能网联汽车开放测试道路累计里程已突破 3378.73 公里（单向里程），辐射面积约 3000 平方公里，触达人口超 770 万，累计里程数和开放区域数继续保持全国领先。同样截至目前，示范区常态化测试和运营的智能网联汽车超 350 辆，累计出行服务订单超 76 万单，累计服务超 94 万人次。

据IT之家今年 8 月援引《楚天都市报》报道，百度萝卜快跑宣布开通武汉天河机场的自动驾驶接驳服务，武汉实现国内首个城市市区-机场的自动驾驶出行接驳服务，也是国内自动驾驶运营首次贯通城市道路、高速道路。

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