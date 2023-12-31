理想汽车 300 座 5C 超级充电站目标达成

IT之家 12 月 31 日消息，从 4 月 20 日第一座理想超充站建成至今，理想汽车目前（截至 2023 年 12 月 30 日）已经开放了 300 座理想 5C 超级充电站，成功达成 2023 年建站目标。

理想汽车用户使用理想汽车 App，进入充电地图搜索“理想 5C 超充”即可查找。

IT之家注：理想汽车的目标为 2023 年建成 300 座 5C 超充站，实现对全国 10 条国家级高速干线全贯通，覆盖四大经济带 70% 的国家高速里程；到 2025 年，高速路段将建设完成 1000 + 站，实现对 90% 国家级高速干线全覆盖。

据官方介绍，电能战略是理想汽车双能战略的重要组成部分，其中就包括高速 5C 超充网络的建设，达成 12 分钟充电 500 公里的高压纯电目标。理想 5C 超充站车位配备独立摄像头，自动完成车辆占位感知、自动降地锁、安全问题识别上报等功能；运行状态、充电情况自动回传到云端，由后台加以分析并挖掘潜在问题。

除此之外，蔚来 NIO Power 也没有停止扩建的脚步。截至 12 月 30 日，蔚来共有换电站 2316 座，其中高速公路换电站 747 座、充电站 3594 座、充电桩 21049 根、三方桩 960,000 + 根，而且蔚来用户累计 3500 万次换电即将达成。

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