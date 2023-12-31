百度地图车道级导航覆盖超 100 座城市，官方称明年覆盖全国（附完整名单）

IT之家 12 月 31 日消息，百度地图近日宣布其“真”城市车道级导航达成新的里程碑：率先覆盖全国超 100 座城市的普通道路。据悉，该功能将在 2024 年内实现全国覆盖。

IT之家附官方公布的城市列表如下图：

百度地图表示，相比仅部分路口可见的“放大图”，车道级导航界面更加沉浸、立体，能够“最大程度”还原真实世界的道路细节，如红绿灯、车道分割线、公交车道。同时，该功能还可对视野外的危险状况进行“分钟级”的预警，包括施工占道、突发事故等。

据介绍，相比传统道路地图模型，实现全场景“真车道”推荐对地图数据精度要求更高，数据量级和制作难度也是“爆炸式增长”。百度号称采用自研的业内首个地图生成大模型，能够通过降低 95% 制图成本来加速车道级地图的规模化覆盖。

官方表示，城市车道级导航可通过最新版 App、大屏版在已开通城市发起导航自动开启，并支持苹果 CarPlay、华为 HiCar、vivo Jovi InCar 等车载系统。

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