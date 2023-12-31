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微软 XGP 2023 年新增游戏价值近 9000 美元，包括《星空》《原子之心》等多款 3A 大作

2023/12/31 8:17:42 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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感谢IT之家网友 雨雪载途 的线索投递！

IT之家 12 月 31 日消息，2023 年，Xbox 终于开始看到过去几年收购的工作室所带来的成果。这一点在 Xbox Game Pass 上表现得最为明显。

数据显示，2023 年登陆 XGP 的所有游戏加起来总价值达 8763 美元（IT之家备注：当前约 62393 元人民币），其中包括许多首发加入 XGP 的 70 美元或 60 美元级大作，例如《星空》《Hi-Fi Rush》《红霞岛》 《极限竞速 8》《原子之心》《死亡空间：重制版》《星际迷航》等。

统计数据显示，2023 年 Game Pass 所有新增游戏的总价值为（以各地区做区分）：

  • 美国：$8763

  • 英国：£7695

  • 加拿大：CA$11425

  • 澳大利亚：A$13392

  • 欧洲：€8879

  • 巴西：R$36898

不过微软今年早些时候也对 Game Pass 订阅服务进行了涨价，目前主机版 Xbox Game Pass 已经从每月 9.99 美元上涨至 10.99 美元（港服 59 港币涨至 65 港币）。

Xbox 老板 Phil Spencer 对此表示，Xbox Game Pass 价格的进一步上涨是“不可避免的”，不过他认为 Game Pass 的价值也将随着价格的上涨而上涨。

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