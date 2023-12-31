上汽大众 ID. 家族 12 月销售 1.9 万辆汽车，2023 年累计 10.97 万辆

IT之家 12 月 31 日消息，上汽大众官方现已提前公布 2023 年交付数据：上汽大众 ID.家族 12 月销量突破 1.9 万辆，今年累计销售 10.97 万辆，其中 ID.3 车型上市至今累计销量破 10 万辆。据称，ID.3 销量已连续五个月实现环比增长，全年销量更是同比增长 215%。

上汽大众官方还宣布，12.59 万元起的 ID.3 2024 款即将上市。这款新车已经在前不久的广州车展上亮相，并带来了全新的“峡湾蓝”车身颜色和蓝色内饰，并且换装了海外版新车型同款的双色花瓣式轮毂，尺寸到达了 20 英寸。

作为年度改款车型，2024 款大众 ID.3 外观延续了现款车型设计，主要增加了新的外观及内饰配色。新款大众 ID.3 车身长宽高分别为 4261/1778/1568 毫米，轴距为 2765 毫米，尺寸与老款一致，定位纯电紧凑型车型。

该车可选装前照灯、贯穿式前位灯、ETC 车载装置、轮毂、外后视镜、无侧面标牌等配件。大众官方暂未公布新车的内饰和动力信息，暂时可参考现款车型。

动力配置方面，有消息称明年一季度 ID.3 即将换装磷酸铁理电池，可以直接降本 1.9 万元。意味着新款 ID.3 或将迎来更低的市场价格。

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