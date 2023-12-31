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5199~6999 元，联想小新 Pro 27 2024 一体机明日开售：可选 i9-13900H 处理器 + 2K 100Hz 屏

2023/12/31 10:59:26 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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  • IT之家 12 月 31 日消息，联想官方今日宣布，全新小新 Pro 27 2024 一体电脑将于明天正式上市，提供三款配置可选：

  • i5-13420H 处理器 + 16G 内存 + 1T SSD 版本首发价 5199 元

  • i7-13620H 处理器 + 16G 内存 + 1T SSD 版本首发价 5999 元

  • i9-13900H 处理器 + 32G 内存 + 1T SSD 版本首发价 6999 元

IT之家整理小新 Pro 27 2024 一体机参数如下：

小新 Pro 27 2024 一体机搭载 13 代酷睿 H 系列处理器，配备 27 英寸 2560×1440 分辨率 100Hz 刷新率大屏，拥有 99% sRGB 色域，采用超窄边框设计，通过双重莱茵低蓝光护眼认证，支持-5°~15° 俯仰角度可调，支持 HDMI-in 及 out。

拓展方面，这款机型支持 HDMI-in 及 out，支持 Wi-Fi 6 无线网络及蓝牙，提供 3.5mm 耳机孔、USB 2.0、USB-A 3.2、USB-C 3.2、HDMI 以及千兆网口等接口，

其他方面，小新 Pro 27 2024 配备了 2.5K 直播级摄像头及语音降噪双麦克风，标配无线键鼠，搭载 Harman2.0 立体声扬声器，预装正版 Win11 及 Office，运行噪音不高于 26dB（A），最低只有 16dB（A），提供三年保修及三年上门服务。

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关键词：一体机联想小新

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