吉利帝豪 L HiP 冠军版车型推出 5000 元新年限时补贴：9.38 万元起

IT之家 12 月 31 日消息，吉利汽车日前推出“新年限时补贴”政策，从 12 月 30 日起面向帝豪 L HiP 冠军版车型推出 5000 元新年补贴，叠加此前至高 1.4 万元新年补贴相当于累计优惠 1.9 万元。此次优惠将持续到明年 2 月 9 日。

IT之家注：按照官方此前限时降价最高 1.4 万元的政策，两款不同配置车型现价如下。

100km 超越型：原价 10.98 万元，现价 9.38 万元

100km 卓越型：原价 12.28 万元，现价 10.38 万元

该车长宽高分别为 4735/1815/1495mm，轴距为 2700mm。动力方面，该车搭载雷神 HiP 超级电混动力系统，包括 1.5TD 四缸涡轮增压发动机 + 3 挡变频混动电驱 + 双电机，最大系统功率 181kW，峰值扭矩 610 牛・米；百公里加速时间为 6.9 秒，在 3 挡 DHT 变速箱的加持下，极速可达到 230km/h。

该车内置 15.5kWh 电池组，NEDC 纯电续航 100km，亏电油耗可以低至 3.8L / 100km，在满油满电的状态下综合续航里程可达 1300km。

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