何为“摄影眼”，如何培养“摄影眼”？

近些年来，越来越多的人会提到“摄影眼”这个词。

那么究竟何为“摄影眼”？

所谓“摄影眼”，可以简单理解为擅长摄影的人的眼睛，能在各种环境中找到合适的角度、光线、构图等，拍出精彩的画面。

在美景中拍到好照片并不难，很多地方几乎随手一拍就是一张“明信片”，难的是在普通、复杂甚至混乱的环境中拍出好照片，而“摄影眼”，就是寻找、判断、创造好场景的有力工具。

还有观点认为，“摄影眼”是一种“人机合一”的状态，即仅凭肉眼观察，就能想象出眼前的画面在相机中的效果，并且能想到如何拍、后期如何处理，这既是一种敏感性，也是熟练度和经验的一种体现。

所以，“摄影眼”并不是什么很神奇的东西，也不是纯粹的天赋，这更像是一种常年摄影的技术、审美经验展现。

另外，不同的人有不同的风格，对同样的场景也会有不同的理解，因此，“摄影眼”也并不是什么少数人独有的特殊能力，它也是个人风格的一种展现。

既然如此，那应如何培养“摄影眼”？

多拍、多看是一定的，当拍摄的照片足够多后，我们在观察周围环境时自然就会产生“相机视角”，从而知道什么样的画面更适合拍摄，拍出来的效果更好，这也是为什么很多人对某款相机、某个镜头会产生特别的偏好，长时间的磨合会产生“默契”；

多看即多欣赏优秀的照片，这里需要强调一下参数只是一个参考，优秀照片的参数不能说不重要，但绝对不应是关注的重点，如果拍了几年还在单纯靠参数理解摄影，那大概率还没入门，建议多看看相机说明书。

在观看照片时，我们可以带着分析的心态，这样不仅可以让我们对照片有更深的理解，还能挖掘出很多照片背后有趣的东西：

分析一张照片时，应关注哪些元素？

本文来自微信公众号：玩点摄影 （ID：wakexiao），作者：AGER

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