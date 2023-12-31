2024 年 1 月起影响你我生活的新规：健全未成年人网络保护体制、无人机所有者须实名登记

IT之家 12 月 31 日消息，2024 年将至，一批新规即将施行，涉及药品、未成年人网络监管、无人机实名登记等，IT之家汇总如下：

为未成年人网络保护提供有力法治保障

《未成年人网络保护条例》将于 2024 年 1 月 1 日起施行，其中明确禁止任何组织和个人对未成年人实施网络欺凌行为；

此外，《条例》还要求网络游戏服务提供者建立、完善预防未成年人沉迷网络的游戏规则，对游戏产品进行分类并予以适龄提示。

《规定》还要求网络服务提供者不得向未成年人提供与其民事行为能力不符的付费服务，应当合理限制不同年龄阶段未成年人在使用其服务中的消费数额，防范和抵制流量至上等不良价值倾向。

无人机须实名登记

《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》将自 2024 年 1 月 1 日起施行。《条例》强调无人机必须实名登记，针对微型、轻型、小型无人机划分了适飞空域，真高 120 米以下的适飞空域可自由飞行，无需提交飞行活动申请。真高 120 米以上空域，需向对应飞行管制分区的空中交通管制机构提出申请。

部分抗癌药、罕见病药等零关税

新版国家医保药品目录将于 2024 年 1 月 1 日起实施。此次调整共计 126 种新药进入医保，含 105 种独家药品和 21 种非独家药品。此次调整后，目录内药品总数将增至 3088 种，其中西药 1698 种、中成药 1390 种。慢性病、罕见病、儿童用药等领域的保障水平得到进一步提升。

此外，2024 年 1 月 1 日起，我国调整部分商品进出口关税。对部分抗癌药、罕见病药的药品和原料等实施零关税，降低特殊医学用途配方食品等的进口关税。

医疗机构应建立药品追溯体系

《药品经营和使用质量监督管理办法》2024 年 1 月 1 日起施行，明确医疗机构应当建立覆盖药品购进、储存使用的全过程追溯体系。

完善专利申请制度

修改后的《中华人民共和国专利法实施细则》自 2024 年 1 月 20 日起施行。其中完善专利申请制度方便申请人取得专利，明确电子形式视为书面形式，完善以电子形式提交和送达各种文件的相关规定；细化优先权相关制度，明确在一定期限内请求恢复优先权，增加或者改正优先权要求，以援引在先申请文件的方式补交权利要求书、说明书或者其中部分内容的条件和程序；明确对局部外观设计专利申请文件的要求等。

进一步完善商业银行资本监管规则

《商业银行资本管理办法》自 2024 年 1 月 1 日起施行，进一步完善商业银行资本监管规则，推动银行强化风险管理水平，提升服务实体经济质效。其中明确，按照银行规模和业务复杂程度，商业银行被划分为三个档次，匹配不同的资本监管方案：规模较大或跨境业务较多的银行，划为第一档，对标资本监管国际规则；规模较小、跨境业务较少的银行纳入第二档，实施相对简化的监管规则；第三档主要是规模更小且无跨境业务的银行，进一步简化资本计量要求，引导其聚焦县域和小微金融服务。

有限空间作业必须配备监护人

新修订的《工贸企业有限空间作业安全规定》2024 年 1 月 1 日起施行。其中要求有限空间作业必须配备监护人，要求工贸企业配备专职或者兼职的监护人员，监护人员要具备相应的安全知识和应急处置能力，专门负责监督有限空间作业安全措施的落实； 突出作业审批和现场安全管理及处置，对关键环节的管理要求进行了系统完善； 突出重点对象监督管理，对涉及中毒和室息风险、需要重点监督管理的有限空间列出清单，实行目录管理。

将爱国主义教育贯穿学校教育全过程

《中华人民共和国爱国主义教育法》自 2024 年 1 月 1 日起施行，加强新时代爱国主义教育，传承和弘扬爱国主义精神。该法规定了爱国主义教育的主要内容，涵盖思想政治、历史文化、国家象征标志、祖国壮美河山和历史文化遗产、宪法和法律、国家统一和民族团结、国家安全和国防、英烈和模范人物事迹等方面。在规定面向全体公民开展爱国主义教育的同时，突出学校和家庭对青少年和儿童的教育，并对公职人员、企业事业单位职工村居民、港澳台同胞和海外侨胞等不同群体的爱国主义教育，分别作出相应规定等。

明确我国外国国家豁免原则

《中华人民共和国外国国家豁免法》自 2024 年 1 月 1 日起施行，健全外国国家豁免制度，明确中华人民共和国的法院对涉及外国国家及其财产民事案件的管辖，保护当事人合法权益，维护国家主权平等，促进对外友好交往。该法立足我国国情和现实需要，参考借鉴有关国际条约和国际通行做法，明确我国外国国家豁免的原则和规则，确定豁免例外情形和相关程序等。

进一步提升涉外民事案件审判质效

修改后的《中华人民共和国民事诉讼法》自 2024 年 1 月 1 日起施行。此次修改着重对涉外民事诉讼程序制度进行完善，有利于进一步提升涉外民事案件审判质效，更好保障当事人的诉讼权利和合法权益，更好维护我国主权、安全和发展利益。

保障当事人在行政复议中的各项权利

新修订的《中华人民共和国行政复议法》自 2024 年 1 月 1 日起施行。修订后的该法，增加规定了多项便民举措，为当事人申请、参加行政复议提供便利，保障当事人在行政复议中的各项权利。此外，为充分发挥行政复议化解行政争议的主渠道作用，该法从扩大行政复议范围、完善行政复议前置规定两方面，强化行政复议吸纳行政争议的能力。

加大虚假民事诉讼惩治力度

民事诉讼法完成修改，自 2024 年 1 月 1 日起施行，对于单方捏造民事案件基本事实形成的虚假诉讼，人民法院应当驳回其请求，并根据情节轻重予以罚款、拘留: 构成犯罪的，依法追究刑事责任。

全面加强海洋环境污染防治

新修订的《中华人民共和国海洋环境保护法》自 2024 年 1 月 1 日起施行，对于保护和改善海洋环境，让人民群众更好享受碧海蓝天、洁净沙滩，保障生态安全和公众健康，维护国家海洋权益，建设海洋强国，促进经济社会可持续发展实现人与自然和谐共生，具有重要意义。该法坚持陆海统筹、区域联动，全面加强海洋环境污染防治，完善海洋生态保护，强化海洋环境监督管理，推进海洋环境保护法律域外适用。

B 转 H 业务实施细则来了

深圳证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司联合制定了《深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司 B 转 H 业务实施细则》，自 2024 年 1 月 8 日起施行。《细则》共九章四十九条，主要包括制定依据、跨境转登记基本原则、股份存管和明细维护的流程安排、交易委托关系和指令传递、清算交收的步骤和集中履约保障、公司行为服务的范围和方式、前端监控和结算风险管理及措施等内容，并对突发性事件的处理进行了原则性的规定。

北京：缴费人自行向税务部门申报缴纳社保

北京发布公告，自 2024 年 1 月 1 日起，将缴费人的社会保险费申报缴纳流程优化调整为缴费人自行向税务部门申报缴费。

上海：学生课外体育活动纳入教学计划

《上海市体育发展条例》2024 年 1 月 1 日起施行，明确学校应当将在校内开展的学生课外体育活动纳入教学计划，保障学生在校期间每天参加不少于一小时体育锻炼。

上海：推进供应链重点环节绿色低碳转型

《上海市发展方式绿色转型促进条例》自 2024 年 1 月 1 日起施行，以加快推进上海的发展方式向资源节约、环境友好、生态平衡的绿色低碳模式转变，注重统筹协调、注重创新突破、注重集成提升。《条例》明确了多元化绿色投融资机制、绿色技术创新等方面的规定。同时，上海将加紧建立产品碳足迹管理体系，丰富拓展产品碳足迹应用场景，推进供应链重点环节绿色低碳转型。

广州：这种金融机构最高可获 1 亿元奖励

《广州市促进金融业高质量发展若干措施》将于 2024 年 1 月 1 日起正式实施。《若干措施》明确了对持牌金融机构、增资扩股、企业上市、风投创投、期货市场、绿色金融、普惠金融、数字金融、农村金融、融资租赁、金融人才等项目的一系列资金支持，进一步加大对重点工作的财政支持力度。法人金融机构落户奖励上限由原来的 2500 万元提高至 5000 万元，商业银行专营机构落户奖励从原来的 200 万元提高至 1000 万元。按照市、区两级政策叠加计算，法人金融机构实质开展运营活动并作出实质贡献的，最高可获 1 亿元奖励。

陕西：历史文化名城名镇名村等应整体保护

《陕西省历史文化名城名镇名村保护条例》2024 年 1 月 1 日起施行，明确历史文化名城、名镇、名村等应当整体保护，不得擅自改变与其相互依存的自然景观和人文环境。

浙江：优化经营性充换电设施的峰谷电价政策

浙江印发通知进一步优化规范电动汽车充换电设施用电价格有关事项，2024 年 1 月 1 日起执行，预计充换电设施平均用电价格将下降 10%-15%。

浙江：对 26 项轻微违法行为不予行政处罚

浙江省近日印发《浙江省民政领域轻微违法行为不予行政处罚实施办法（试行）》，将于 2024 年 1 月 15 日起施行。《实施办法》将对采取虚报、隐瞒、伪造等手段骗取最低生活保障资格，骗取社会救助资金、物资或服务等 26 项轻微违法行为不予行政处罚。新公布的不予行政处罚事项清单施行后，原不予行政处罚事项清单同时废止。

山西：门诊挂号费可医保报销

山西动态调整诊察费等医疗服务项目价格及相关医保支付政策，2024 年 1 月 1 日起执行。调整后，门诊诊察费将纳入医保普通门诊统筹支付范围。

福建：定点零售药店购药可纳入医保基金支付

福建印发通知，2024 年 1 月 1 日起，参保人员凭定点医疗机构提供的电子处方在定点零售药店购买医保目录内药品所发生的费用，由医保统筹基金按规定支付。

河北：生产婴幼儿配方食品需及时备案

《河北省婴幼儿配方食品生产企业食品原料等事项备案管理办法》2024 年 1 月 1 日起施行，规定生产企业应当在其生产婴幼儿配方食品后 30 日内，按照要求将备案材料报省市场监督管理局进行备案。

河南：禁止、限制部分不可降解一次性塑料制品

《河南省禁止和限制不可降解一次性塑料制品规定》2024 年 1 月 1 日起施行，明确商场、超市等禁止提供使用不可降解塑料袋等塑料制品。

甘肃：公共体育场地设施免费或低收费开放

修订后的《甘肃省全民健身条例》2024 年 1 月 1 日起施行，明确公共体育场地设施应当向社会免费或者低收费开放。

吉林：鼓励公共文化设施夜间免费开放

《吉林省公共文化服务保障条例》2024 年 1 月 1 日起施行鼓励具备条件的公共文化设施根据群众需要定期定时实施夜间免费开放。

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