继成为今年最能赚钱的人之后，马斯克重回世界首富宝座

IT之家 12 月 31 日消息，根据彭博社的“彭博亿万富豪指数”数据显示，2023 年世界上最富有的 500 人净资产总和激增 1.5 万亿美元（IT之家备注：当前约 10.68 万亿元人民币），彻底从去年损失 1.4 万亿美元的阴霾中走出来。

据报道，马斯克此番成功超越法国奢侈品大亨贝尔纳・阿尔诺（LV 母公司 LVMH 掌门人），重新夺回了世界首富的头衔。他在 2022 年亏损 1380 亿美元后，在特斯拉和 SpaceX 成功的推动下，截至当地时间周四美股收盘又净赚 954 亿美元。

马斯克的净资产目前已超过阿尔诺 500 亿美元以上，因为全球对奢侈品需求放缓，导致了 LV 集团的股价受挫。

与此同时，亚马逊创始人杰夫・贝索斯位列第三，微软创始人比尔・盖茨名列第四，微软前 CEO 鲍尔默则是第五名。不过，“股神”巴菲特此次未能进入前五名。

据IT之家此前报道，《福布斯》杂志公布的 2023 年前 10 位财富增长最多的亿万富豪榜单数据显示，马斯克 2023 年增加 1084 亿美元（约合人民币 7700 亿元）排名第一，目前身家 2549 亿美元（约合人民币 1.82 万亿元），成为目前全球最能赚钱的男人。

这一大幅增长主要得益于特斯拉股价的回升和 SpaceX 估值的飙升。其中，特斯拉的股价今年上涨了 100% 以上，最新市值 8028 亿美元。而火箭公司 SpaceX 今年也已经成功进行了 90 多次发射，今年 7 月的估值飙升至 1500 亿美元。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。