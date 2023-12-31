QQ 音乐臻品耳机开启预售：双重 ANC 主动降噪、单次续航 5 小时，499 元

IT之家 12 月 31 日消息，QQ 音乐臻品耳机上架 QQ 音乐开启预售，共有琉光白、极夜黑两款配色，售价 499 元，预计 1 月 6 日 / 12 日开始发货，赠 QQ 音乐臻品音质一年权益。

QQ 音乐臻品耳机 QPods 是经 QQ 音乐认定为全球首发款音乐智能屏耳机，并通过“臻品音质”认证的可支持播放 LHDC5.0 192KHzQQ 音乐臻品母带歌曲的量产商用蓝牙耳机。

该耳机配备一块全彩智慧屏，灵感来源于黑胶唱机，拥有跳动的歌词、旋转的歌曲封面、契合音乐的律动氛围。

QQ 音乐臻品耳机采用高强度半结晶复合振膜的 11mm 单元，支持双馈主动降噪，至大降噪深度可达 50dB；搭载官方联调芯片，更适配 QQ 音乐 App，蓝牙 5.3 芯片 + 智能舱专用智能芯片，连接更稳定。

音乐舱打开以后，耳机自动开机配对，打开 QQ 音乐 App 自动连接音乐舱，开启权限，配对好耳机即可使用。

满电状态下，耳机单次续航可达 5 小时左右，配合充电盒复合续航可达 30 小时（不使用屏幕功能），使用屏幕功能复合续航可达 10 小时左右。

IT之家附参数：

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