高塔半导体向印度提交建厂申请，瞄准 65nm、40nm 成熟制程

IT之家 12 月 31 日消息，印度 ET 时报援引知情人士的话称，高塔半导体（Tower Semiconductors）已重新提交了一份在印度建立 65nm 和 40nm 芯片制造工厂的提案，不过该公司目前正面临着来自其前合资伙伴阿布扎比的 Next Orbit Ventures 的法律诉讼。

消息人士表示，Next Orbit Ventures 可能会对新提案提出质疑，因为这违反了高塔半导体与其签订的合同条款。另一位消息人士表示，新提案中的新合作伙伴可能是 BC Jindal 集团，这是一家包装和标签产品制造商。

高塔半导体是以色列的一家半导体专业代工厂，总部在以色列的米格达勒埃梅克。去年 2 月，英特尔宣布将以每股 53 美元的现金收购高塔半导体，交易总价值约为 54 亿美元（IT之家备注：当前约 384.48 亿元人民币）。但两家公司今年 8 月宣布，由于无法及时获得监管机构的批准，双方已同意终止之前达成的收购协议。根据协议，英特尔将向高塔半导体支付了 3.53 亿美元（当前约 25.13 亿元人民币）的分手费。

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