荣耀 Magic V2 / Vs2 / 3 系列机型开启 MagicOS 8.0 内测尝鲜招募，共 9000 人

IT之家 12 月 31 日消息，荣耀俱乐部发布 MagicOS 8.0 & Android 14 内测尝鲜招募，涵盖荣耀 Magic V2 系列、荣耀 Magic Vs2、荣耀 Magic3 系列机型，各系列产品分别招募用户 3000 人，招募时间 2023 年 12 月 30 日-2024 年 1 月 10 日。

内测招募的适配机型与基线版本如下：

Magic V2 系列和 Magic Vs2 的 7.2.0.129 版本，Magic3 系列的 7.0.0.152 版本正在推送中，请先升级到最新版本，再报名内测活动，升级方式：设置-> 系统和更新-> 软件更新-> 检查更新。

IT之家注意到，此次内测活动仅支持“我的荣耀”App 端进行报名，不支持 PC 端报名。报名前请确保“我的荣耀”App 升级到 11.0.0.255 及以上版本（请通过“我的荣耀 App-> 我的-> 右上角设置-> 检查更新”进行升级）。

报名入口及方法：请在手机上打开“我的荣耀”App -> 俱乐部版块 -> 升级尝鲜-> 内测申请，然后根据提示进行报名即可。

注意事项：

报名前请务必阅读并充分熟知内测活动相关行为规范

内测尝鲜版本尚处于开发阶段 ，系统稳定性可能存在一些问题和体验不佳之处，若您能够接受可能存在的体验风险，再进行报名。

当前有部分三方应用与 Android 14 不兼容 ，例如“吉祥生活商户版”、“四川银行直销银行”等，我们正在联合三方解决，建议您谨慎报名。

升级后两天内，系统后台会进行一系列适配优化动作，可能会导致手机出现 发热、卡顿、耗电快 的现象。建议您升级后灭屏充电 2 小时后重启手机，或正常使用一段时间后会自行恢复。

根据报名人数可能会对 log 版本和 nolog 版本的用户进行 相互调整 。

有内测经验的用户， 建议优先选择 log 版本 ，官方也会优先选择您。

报名 log 版本的用户，反馈 BetaClub 账号时， 请注意 BetaClub 账号格式是以“idaas_”开头 ，若填写其他信息将无法进行后台配置，从而不能通过 BetaClub 账号反馈问题，影响您的内测积分。

请务必确保手机有 10GB 以上的内部存储空间，否则会有升级失败的风险。（查看存储空间方法：设置-> 存储）。

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