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2024 元旦档新片票房破 10 亿，《一闪一闪亮星星》《年会不能停！》《潜行》暂列前三

2023/12/31 14:07:27 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
评论：

IT之家 12 月 31 日消息，据灯塔专业版，截至 12 月 31 日 12 时，2024 年元旦档新片总票房（含预售）突破 10 亿，《一闪一闪亮星星》《年会不能停！》《潜行》暂列票房前三位

IT之家附票房 TOP5（截至发稿）：

  • 一闪一闪亮星星（4.82 亿）

  • 年会不能停！（1.66 亿）

  • 潜行（1.39 亿）

  • 金手指（9726.3 万）

  • 泰勒・斯威夫特：时代巡回演唱会（4025.8 万）

据了解，《一闪一闪亮星星》于 12 月 30 日上映，由屈楚萧、张佳宁等主演。

剧情简介：

张万森（屈楚萧 饰）计划在高考后向暗恋已久的女生林北星（张佳宁 饰）表白，突如其来的演唱会事故却让一切变成了一场无可挽回的悲剧，没想到的是，痛苦无助的张万森竟意外重启了这个夏天，再次回到悲剧发生前的林北星身边，而重启夏天的秘密，仿佛没有想象中那么简单…… 这一次，拼尽全力的张万森能否成功守护林北星，让所有刻骨铭心的遗憾都得以圆满? 星河流转中的某个瞬间，青春里的那场绵绵大雪，能不能落在相爱的两人身上？

此外，截至 12 月 30 日 22 时 47 分，2023 贺岁档（11 月 24 日-12 月 31 日）含预售票房突破 41 亿，影片《涉过愤怒的海》《三大队》《一闪一闪亮星星》暂列当前档期票房前三名。

票房 TOP5（截至发稿）：

  • 涉过愤怒的海（5.48 亿）

  • 三大队（5.43 亿）

  • 一闪一闪亮星星（4.41 亿）

  • 海王 2：失落的王国（3.19 亿）

  • 照明商店（2.55 亿）

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关键词：电影票房元旦

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