一加 Ace 3 手机预热：支持雨水触控、全面普及“超级信号”、1.94mm 下边框

IT之家 12 月 31 日消息，@一加手机 近日连续预热旗下新品一加 Ace 3，在过去数天之内展现了这款新机多方面的表现。

除去IT之家此前报道过的“全球首发 1.5K 东方屏”以外，这款手机配备了新一代“雨水触控”功能，官方表示该功能可使手机无惧雨滴、水雾，“湿手、汗手也能有好触控”。

此外，该机还将支持“超级信号工程”，支持 Wi-Fi、蜂窝网络、弱网环境、近场通讯核心场景全覆盖。从配置来看，该机配有 360° 电竞环绕天线、全区域多功能 NFC、红外遥控，且支持 Wi-Fi 7，还配有游戏云计算专网，号称“横屏玩游戏也有好信号”。

在后续的预热中，一加官方还宣布该机将实现“旗舰体验全面普及”，包含超薄屏幕指纹、超线性立体声双扬声器、双频 GPS、三频北斗等，支持 4 年 3 次安卓大版本升级。

外观方面，该机配有“旗舰级”金属中框，下边框尺寸来到 1.94mm，左右边框则控制在 1.36mm。

一加 Ace 3 此前已经现身电信终端产品库。这款新机预计搭载骁龙 8 Gen 2 处理器，内置 5500 mAh 电池，配备 6.78 英寸屏幕（分辨率 2480×1264）。

此外，这款新机将提供 16GB + 1TB、16GB + 512GB、12GB + 256GB 三种存储规格，前置 1600 万像素摄像头，后置 5000 万像素 + 800 万像素 + 200 万像素摄像头。一加 Ace 3 手机发布会定档 1 月 4 日 14:30，号称“以全能姿态，让旗舰体验全面普及”。

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