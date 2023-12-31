曜越 Thermaltake 预告 CES 2024 新品，将推出机箱、电源、散热、内存等

IT之家 12 月 31 日消息，曜越（Thermaltake）官方宣布：在 2024 年，也就是 Tt 成立 25 周年之际，将前往 CES 为大家带来一些特别好礼，包括机箱、电源、散热、内存等电竞新品。

CES 2024 将于 2024 年 1 月 9 日星期二开幕，一直持续到 1 月 12 日星期五。

IT之家上个月就发现，曜越已经在官网上架了 2024 款 Toughpower GF1 电源，750W 版本定价 99.99 美元（当前约 712 元人民币），850W 版本 109.99 美元（当前约 783 元人民币）。

这款电源尺寸为 140 毫米（宽）x 86 毫米（高）x 150 毫米（长），采用高品质 105°C / 221°F 主电容，配备 120mm 流体轴承风扇。

它拥有 Intel C6 / C7 States Ready 以及 80 PLUS 金牌认证，90% 效率，提供全模块化薄型扁平线材。

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