东风高管回应刘强东在跨晚送猛士越野车：加送 6 台猛士 917 新车

IT之家 12 月 31 日消息，据 @猛士科技 官微，东风汽车集团有限公司副总经理尤峥今天向刘强东喊话表示，很高兴看到刘强东先生在跨年晚会上将他的最爱 —— 猛士越野车作为大礼送给用户，有感于刘强东在越野情怀，东风将携手京东为跨年晚会“加码助兴”：提供 6 台猛士 917 作为跨年大礼。

IT之家附前情提要：湖南卫视 2023-2024 跨年演唱会直播期间，京东将送出刘强东的座驾，也是他最喜欢的一辆越野车 —— 东风猛士 M50，同时还有特斯拉汽车、苹果 iPhone15 等惊喜大奖。

届时，京东汽车还将联合特斯拉送出 7 台 Model 3 焕新版累计最高 10 年使用权及 10 台特斯拉 Cybertruck 儿童车等互动大奖。

猛士 917 于今年 8 月 25 日正式上市，9 月 17 日开启交付。普通版猛士 917 售价区间为 63.77-69.77 万元。除了普通版车型外，猛士 917 还追加发售 10 辆猛士 917 创始版车型，售价区间为 67.8-73.9 万元。

该车长宽高分别为 4987 mm*2080mm*1935mm，外观高度还原概念车高性能机甲风，动力部分提供了纯电版、增程版两种可选。

动力部分，纯电版车型提供前后四电机驱动，超过 1000 匹马力的动力输出，轮边扭矩超过 16000N・m，还采用集成差速锁的两档变速箱，可实现零百加速 4.2 秒和 100% 最大爬坡度。

增程版车型配备排量为 1.5 升的四缸增程器，最大功率 145kW，匹配“前单后双”电机布局，综合续航里程超 800 公里。同时，新车还将具备一定的涉水性，以及外放电等功能。

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