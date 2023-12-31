日本富士通剥离 PC 及硬件业务，使其独立为 Fsas Technologies 公司

IT之家 12 月 31 日消息，富士通正加速实施公司转型，目标是在 2030 年前实现“可持续增长并提高盈利能力”，现宣布将其硬件业务分拆为一家新公司 ——Fsas Technologies。

Fsas Technologies 将于 2024 年 4 月 1 日开启运营，主要负责开发和制造富士通的 PRIMERGY 服务器、PRIMEQUEST IA 服务器和 ETERNUS 存储系统，还将接管 IPCOM 网络服务器业务和企业 PC 的直售业务（IT之家注：富士通仍将负责系统集成、托管服务和基础设施服务）。

富士通指出，“相关员工”将全部转移至 Fsas Technologies，总人数预计达 7500 人。Fsas Technologies 由日本地区副总监安田益男（Yasuda Masuo）担任代表董事和总裁。

富士通在新闻稿中表示：“此举旨在为日本相关硬件和服务业务建立全面的管理和资源分配框架，涵盖从开发、制造、销售到维护等整个环节。”

此外，富士通还承诺到 2030 年将其温室气体排放量减少至 0，并在 2040 年前实现其价值链的碳中和。

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