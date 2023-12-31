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首页 > 智车之家>新能源汽车

提前一天晒战报，一汽丰田全年汽车产量 802666 台

2023/12/31 15:05:08 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：清源
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IT之家 12 月 31 日消息，按照大家熟悉的节奏，通常来说，车企会选择在每个月的第一天公布自己的产销战报。而这次有不少车企选择“提前交卷”，除了昨天公布 12 月部分车型销量的岚图汽车以外，一汽丰田也在今天晒出了 2023 年汽车产量成绩。

数据显示，一汽丰田今年全年完成 802666 台的车辆生产，其中混合动力车型实现 27% 的增长，新能源车型增幅达到了 187%

不过，据路透社、日本时事通信社本月早些时候报道，丰田汽车曾宣布停止部分其位于中国天津的生产。此次停止的是丰田在华合资企业（一汽丰田）部分老化生产线的生产，同时继续正常运营。丰田方面称，“停止生产线的原因是考虑到车型的老化和车身类型等构成的变化，对生产系统进行优化”。

据IT之家此前报道，一汽丰田曾在上个月宣布未来 3 个月将继续减产。内部人士回应称，此举是根据目前市场竞争环境的顺势而为的行为。“一方面，我们正视经销商在资金、库存、收益等方面存在的切实压力，努力年底确保销售质量，另一方面在稳住今年销量和合理利润的基础上，也能为明年的销量上扬调整好姿态。”

▲ 丰田 bZ3，图源一汽丰田官网

内部人士当时还表示，“绝对库存倒是不高，1.1 个月左右，历史上库存最高的时期（2014-2015 年）曾经到过 2.7 个月，但是市场价格下探太严重，销售端尽量减少经销商库存车资金成本，缓解经销商收益压力。

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关键词：一汽丰田

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