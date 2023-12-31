Meta Quest 3 头显正悄然移除 Chromecast 投屏功能

IT之家 12 月 31 日消息，对于 Meta Quest 系列用户来说，将 VR 体验投屏到电视一直是颇受欢迎的功能，这项功能依靠谷歌的 Chromecast 技术实现，方便朋友一同观赏虚拟世界中的精彩瞬间。然而，最近 Chromecast 投屏功能正在 Meta Quest 3 上逐步消失。

IT之家注意到，这一变化主要发生在更新至 v60 版本的 Quest 3 设备上，Reddit 上的 Quest 用户纷纷表示，自该更新后，投屏菜单中已不见 Chromecast 的身影。值得注意的是，目前该变化似乎主要影响 Quest 3 的主账号，其他账号和 Quest 2 设备暂时未受到波及。

Chromecast 投屏一直与 Miracast 等其他投屏选项共同存在于 Quest 头显上，但其重要性似乎正在被削弱。上周，Meta 更新了关于 Quest 投屏的官方支持页面，其中新增了一句“Chromecast 与 Meta Quest 的兼容性并不完美”，这也从侧面证实了移除 Chromecast 并非偶然疏忽。

更耐人寻味的是，Meta 的智能手机伴侣 App 也出现了一个新的提示，建议用户先将 VR 画面投屏到手机，然后通过手机镜像功能将其传输至 Chromecast 设备。这一变动进一步暗示了 Meta 对原生 Chromecast 投屏的支持力度正在减弱。

诚然，从 Meta Quest 投屏到电视的体验一直不算完美，画面卡顿、连接不稳定等问题时有发生，尤其是在网络性能不佳的情况下。然而，Chromecast 投屏被突然移除仍然令人费解，希望 Meta 能给出合理的解释，并考虑将这一实用功能保留。

值得一提的是，Meta 就在两天前在其 YouTube 频道发布了新的投屏教学视频，却完全没有提及投屏到电视。这一细节也暗示着 Meta 未来或许将更加专注于手机投屏等其他解决方案。

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