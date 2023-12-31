一年增加 302 亿美元，英伟达 CEO 黄仁勋身价暴涨至 440 亿美元

IT之家 12 月 31 日消息，英伟达公司首席执行官黄仁勋 2023 年的身价飙升至令人咋舌的 440 亿美元（IT之家备注：当前约 3132.8 亿元人民币），成为今年收入最高的企业家之一。这一数字较年初增加了 302 亿美元，直接将黄仁勋送上了彭博亿万富豪榜第 29 位。

黄仁勋财富暴涨的主要原因是英伟达股价今年飙升了近 246%。截至 12 月 29 日，英伟达股价收于 495.22 美元，推动黄仁勋超越了伯纳德・阿尔诺、沃伦・巴菲特和穆克什・安巴尼等知名富豪，成为 2023 年财富增幅最大的企业家之一。

投资者对英伟达引领人工智能革命的信心是其股价飙升的主要驱动力。黄仁勋持有英伟达约 3.5% 的股权，他所持有的近 8700 万股公司股票目前市值约为 430 亿美元。

对英伟达而言，2023 年同样是丰收的一年。该公司第三季度每股收益 4.02 美元，远超市场预期的 3.36 美元。第三季度营收同比增长 206%，环比增长 34%，达到 181.2 亿美元，超过市场预期的 161.2 亿美元。

对于第四季度，英伟达预计营收将在 200 亿美元左右，上下浮动 2%。

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