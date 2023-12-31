首家哪吒 GT 潮改中心开业：落地杭州，后续在北京、上海、广州等试点

IT之家 12 月 31 日消息，哪吒汽车发文宣布，12 月 30 日，哪吒 GT 用户之夜暨全国首家哪吒 GT 潮改中心开业仪式于杭州举行。

此次开门迎客的杭州哪吒 GT 潮改中心为首发建设的门店之一，随后，更多首批潮改中心将陆续在北京、上海、广州、深圳、成都等城市试点落地，计划于 2024 年第一季度完成建设。

图源哪吒汽车公众号（下同）

据介绍，哪吒 GT 潮改中心采用以用户为中心的营销服务体系，打造集改装、试驾、交付售后、社交等功能于一体的用车生活综合体。

现阶段，哪吒 GT 潮改中心在哪吒汽车精品直营店的基础上升级而来，接下来哪吒汽车还将为哪吒 GT 建设专属渠道，在全国各地开设 100 家哪吒 GT 专属门店，计划于 2024 年实现哪吒 GT 销售和服务网络的独立运营。

IT之家此前报道，哪吒汽车首席执行官 CEO 张勇曾发文“求助”如何让哪吒 GT 卖成超过月销 5000 的爆款，并表示营销上很快会有大的改变。本次哪吒 GT 潮改中心就是全新的营销方式。

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