歪头杀：Linux 开发者提出 22° 旋转屏幕显示方案，称其最适合软件开发

IT之家 12 月 31 日消息，据外媒 Tom's Hardware 当地时间周六报道，一位名为 xssfox 的 Linux 开发者近日宣称，适用于软件开发的“完美旋转角度”是 22°。

xssfox 采用一种一致的方法来评估各种屏幕旋转角度的显示效果，除了大家都非常习惯的横向、纵向以外，他还使用了 Linux 的 xrandr 工具在 1°-45° 的旋转角度之间进行测试。而经过测试，他表示向左倾斜 22° 是“最佳的选择”。

海外博主 Daniel Fledman 在 X 平台晒出了 xssfox 的这一发现。该开发者使用了一块 32:9 的显示器，将其旋转 22° 之后，屏幕提供了最佳的显示比例。“它提供了最长的横向长度，不需要再担心那个讨厌的 80 列限制的问题了。”

报道称，这一“新发现”可能也会适用于拥有相同长宽比的显示器。与此同时，其他具有非传统显示器旋转需求的用户可以使用 xssfox 的 javascript 计算工具生成相应的 xrandr 命令。

IT之家注：使用 AMD 和 Nvidia 驱动程序的 Windows 用户目前只能以 90° 为单位进行屏幕旋转，MacOS 用户可能也面临相同限制。

上述博主也配文表示，Linux“是唯一支持对角线模式的主流操作系统”。

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