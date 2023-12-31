NASA 欧罗巴快船任务计划于 2024 年 10 月发射，预计 2030 年抵达木卫二

IT之家 12 月 31 日消息，NASA 的“欧罗巴快船（Europa Clipper）”计划于 2024 年 10 月发射，前往木卫二欧罗巴，在那里寻找这颗卫星是否适宜生命存在的迹象（IT之家注：木卫二被科学家确定为太阳系中可能蕴藏有微生物外星生命的地点之一）。

NASA 预计飞船将于 2030 年 4 月抵达，但它的轨道并非环绕欧罗巴，而是环绕木星。简单来说，“欧罗巴快船”将继续“伽利略号”探测器所做的八年研究，此前“伽利略号”探测到的数据表明木卫二冰层下面存在一个“地下海洋”。

由于木卫二轨道上木星磁层辐射的不利影响，“欧罗巴快船”决定改到更安全的环木星椭圆轨道上，并 44 次近距离飞越木卫二，所以该任务可以视作欧空局在 2022 年发射的木星冰月探测器的补充（木星冰月探测器在进入木卫三轨道之前，将两次飞越木卫二，多次飞越木卫四）。

“我们将对木卫二进行真正全面的评估，”加州 NASA 喷气推进实验室的 Jennifer Scully 说道。

在有关木卫二的众多谜团中，或许最重要的是其内部海洋的结构以及关于它是否宜居的问题。目前来看，虽然“欧罗巴快船”无法直接寻找生命，但它将为未来的生命探测任务奠定基础。

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