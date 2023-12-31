smart 精灵#3 25 周年星空纪念版将于 1 月 19 日上市，5.4 秒“破百”

IT之家 12 月 31 日消息，为了庆祝 smart 品牌的 25 周年，smart 推出了一款特别的车型 ——smart 精灵#3 25 周年星空纪念版。新车将于 1 月 19 日正式上市，预计售价略高于 2023 款 smart 精灵#3 Premium 的 25.59 万元。

IT之家注意到，smart 精灵#3 25 周年星空纪念版在外观上有很多独特的设计，让其与普通版的 smart 精灵#3 区别开来。smart 精灵#3 25 周年星空纪念版升级有专属红色外观细节，包括前格栅、外后视镜壳、尾部扰流板和后保险杠等。与此同时，该车配备有亮黑色车标、运动造型前机盖、运动型前裙板 / 侧裙板 / 后扩散器和 19 英寸纪念版轮辋。为体现特殊身份，这款车在外观和内饰多处提供“25 ANNIVERSARY EDITION”徽标。

内饰方面，smart 精灵#3 25 周年星空纪念版采用了星云白的配色，同时还将空调出风口和安全带换成了红色，与外观的红色相呼应。此外，这款车还提供了新纹路打孔真皮包裹座椅、前排座椅加热 / 通风、方向盘加热和星空顶等配置。

动力方面，smart 精灵#3 25 周年星空纪念版预计与 2023 款 smart 精灵#3 Premium 相同，后者搭载了后置单电机，最大功率 200 千瓦（272 马力），峰值扭矩 343 牛・米，0-100 公里 / 小时加速时间为 5.4 秒，最高车速为 180 公里 / 小时。电池方面，这款车使用了威睿电动提供的三元锂电池，电池容量为 66 千瓦时，CLTC 续航里程为 580 公里。充电方面，这款车支持快充和慢充，快充需 0.5 小时（10%-80% 电量），慢充需 7.5 小时。值得一提的是，这款车还具备 VTOL 移动电站功能，可以向外输出最大 3.3 千瓦的电力，为其他设备供电。

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