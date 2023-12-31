段永平支持母校浙江大学，再捐 10 亿元 +

IT之家 12 月 31 日消息，IT之家从浙江大学微信公众号获悉，在 2024 年新年来临之际，浙江大学杰出校友段永平再度向浙江大学教育基金会进行大额捐赠，合计超 10 亿元。

据介绍，该笔资金主要用于学校基础设施建设、人才培养、学科建设、师生文体活动等，鼎力支持学校“双一流”建设。

自 2006 年起，段永平校友在母校建设发展的各个关键阶段多次给予大额捐赠，陆续设立了“浙江大学等额配比基金”“浙江大学永平贷学金”“浙江大学永平奖学金”“浙江大学永平奖教金”“浙江大学信电学院人才引进基金”等项目，支持“浙江大学浚生基金”等，支持建设浙江大学图书馆基础馆、段永平教学楼，以及正在建设的浙江大学信电学院大楼、生命科学研究交叉中心大楼、文体中心等。

据IT之家查询公开资料，段永平于 1961 年 3 月生于南昌，1982 年浙江大学无线电系毕业后分配到北京电子管厂。1988 年 7 月中国人民大学经济系研究生班毕业。广东步步高电子工业有限公司创始人。段永平曾以创立“小霸王”和“步步高”两个知名品牌而闻名全国。现任步步高集团董事长。

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