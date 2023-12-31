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京东开启跨年盛典活动：全场每满 300-40 元，可领 3 张满 200-20 元补贴券

2023/12/31 16:54:46 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 12 月 31 日消息，京东开启跨年盛典活动，搜“跨年盛典”即可进入会场，全场每满 300 元-40 元（封顶 4 万元），还可领取 3 张满 200 元-20 元平台补贴券，支持与跨店满减、限品类东券、店铺东券、全品类东券等优惠类型叠加使用。

据介绍，大促跨店满减是每满减促销（归属总价促销），无需领券，用户即可享受促销权益，支持叠加全品类券和大促神券，同时也支持与其他总价促销叠加使用。仅限京东商城部分品类 sku 参与，活动时间 2023 年 12 月 29 日 20:00:00-2024 年 1 月 1 日 23:59:59。

新年满 200 减 20 平台补贴券活动时间：

  • 可领时间：2023 年 12 月 31 日 0 点-2024 年 1 月 1 日 24 点

  • 可用时间：2023 年 12 月 31 日 20 点-2024 年 1 月 2 日 24 点

IT之家从官方获悉，京东还公布了今晚的 7 轮抽奖时间，奖品包括特斯拉 Model 3 焕新版，东风猛士 917、特斯拉 Cybertruck 儿童车、iPhone 15 等。

  • 第一轮 20：14

  • 第二轮 20：44

  • 第三轮 21：18

  • 第四轮：21：42

  • 第五轮：22：01

  • 第六轮 22：40

  • 第七轮 23：35

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关键词：京东跨年

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