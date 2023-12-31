横跨 9 个时区 / 近 3000 海里，“雪龙”号极地考察船抵达中国南极长城站

IT之家 12 月 31 日消息，据央视新闻今日报道，“雪龙”号极地考察船目前已抵达位于西南极乔治王岛的中国南极长城站，开始长城站区域卸货作业。

“雪龙”号此次执行的是中国第 40 次南极考察任务。据报道，自 12 月 16 日从中山站区域启航以来，“雪龙”号航行距离近 3000 海里，向西跨越 9 个时区。该船在停靠长城站期间，考察队将完成长城站后勤保障、科考设备等近 700 吨物资的卸运工作，并完成长城站部分物资、垃圾等的上船回运工作。同时，考察队制定了详细的卸货实施方案，力争在 10 天内完成卸货任务。

不久之前的 12 月 28 日，中国第 40 次南极考察“雪龙 2”号大洋队在西风带开始投放抛弃式温盐深仪，进行水文环境走航调查，这是大洋队首次开展考察作业。

中国第 40 次南极科学考察船队由自然资源部组织，于 11 月 1 日上午出征，征程为期 5 个多月。这是我国南极科考任务首次由 3 船保障，IT之家附各船只执行任务如下：

“雪龙”号、“雪龙 2”号：从上海出发，主要执行科学考察、人员运送和后勤补给任务。

“天惠”轮货船：从江苏张家港出发，主要承担新科考站建设物资运送任务。

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