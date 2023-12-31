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首页 > 智能时代>人工智能

360 集团周鸿祎数字人“数字老周”今日上线

2023/12/31 17:37:59 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 12 月 31 日消息，360 集团创始人、董事长周鸿祎宣布数字发言人“数字老周”今日正式上线，并公布了一份年度报告。

据了解，360 智脑大模型现已全面接入 360 全家桶，面向公众开放。360 智脑拥有千亿参数规模，预训练超万亿 tokens，具备生成创作、多轮对话、逻辑推理等十大核心能力、数百项细分功能

IT之家注意到，周鸿祎对 2024 年人工智能发展趋势作出几个判断：

  • 大模型不会垄断，不像操作系统全世界就那么几套，它的发展路径更像 PC，未来会无处不在

  • 明年大模型一方面追求“大”，另一方面也会追求“小”。这是已经看到的趋势，小规模的大模型将很快搭载在手机和各种物联网设备上，而不仅工作在云端。而且明年汽车上可能会部署出来更多的大模型

  • 多模态将成为国产大模型的标配，现在不论是 GPT-4V 还是 Gemini 都能看懂图片、视频，听懂声音。目前国产大模型还是以文字为主，明年也将向多模态方向发力

  • 国内会出现很多垂直大模型，走进百行千业，向产业化方向发展。2024 最重要的是证明大模型能真正地解决问题

此外，周鸿祎认为明年 AIGC 方面，大模型的文生图、文生视频能力会得到突破性增长。至于明年会产生什么样的 C 端杀手级应用，还有待观望。

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关键词：周鸿祎360数字人

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